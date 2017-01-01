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Endonezya'da Turist Teknesi Yandı: 23 Ölü
Endonezya'da Turist Teknesi Yandı: 23 Ölü
1 Ocak 2017 Pazar 14:25
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[9120617] DHA
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Reina saldırısında yaralananların ülkeleriyle ilgili ilginç detay
Geride 'Şehitler Tepesi' paylaşımı kaldı
İhbar geldi, polis alarma geçti! Şüpheli şahıs aranıyor
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Reina saldırısından ilk görüntü!
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Reina'da korku dolu dakikalar: Ablam yaşıyor musun
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Türkiye yeni yıla katliamla girdi: 39 kişi can verdi
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