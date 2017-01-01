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Endonezya'da Turist Teknesi Yandı: 23 Ölü

Endonezya'da Turist Teknesi Yandı: 23 Ölü

EK FOTOGRAF.

Endonezya'da Turist Teknesi Yandı: 23 Ölü

EK FOTOGRAF

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