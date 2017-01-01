Endonezya'da Turist Teknesi Yandı: 23 Ölü

Endonezya'da turistleri adalara taşıyan bir teknenin yanması sonucu en az 23 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı.



Endonezya'nın başkenti Jakarta'nın kuzeyindeki adalara turist taşıyan teknede 100'den fazla yolcunun bulunduğu belirtildi.



Endonezya gazetelerinin haberlerine göre Jakarta yetkilileri yanan tekneden 98 kişinin kurtarıldığını açıkladı.



Yangının turist teknesinin Jakarta'nın Muara Angke limanından ayrılmasından hemen sonra başlamasının daha büyük bir faciayı önlediği belirtildi.



Yetkililer yangının teknenin güç jeneratöründe meydana gelen kısa devreden kaynaklandığını açıkladı. - Stockholm