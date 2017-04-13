Endonezya'da Tekne Kazaları
CAKARTA (AA) – Endonezya'da meydana gelen iki tekne kazasında 11 kişi hayatını kaybetti.
CAKARTA (AA) – Endonezya'da meydana gelen iki tekne kazasında 11 kişi hayatını kaybetti.
İlk kaza, Batı Cava eyaletindeki Majalengka bölgesinde meydana geldi.
Çiftçileri taşıyan teknenin henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olması sonucu 9 kişi öldü, 5 kişi kayboldu.
Yine aynı bölgede bir yolcu teknesinin alabora olmasıyla 2 kişi hayatını kaybetti. Teknedeki 5 yolcudan haber alınamıyor. Arama çalışmaları devam ediyor.
Teknelerin kapasitesinden fazla yolcu almasının kazalara yol açtığı sanılıyor.