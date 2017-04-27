Endonezya'da "Suriye Krizi" Tartışıldı

Endonezya'da ikinci büyük İslami kuruluş olan Muhammadiyah, Suriye'de 6 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın ele alındığı "Suriye Krizi" başlıklı oturum düzenledi.



Başkent Cakarta'daki Muhammadiyah merkezide yapılan oturuma, Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi Mikhail Galuzin ve İran'ın Cakarta Büyükelçisi Valiollah Mohammadi katıldı.



Muhammadiyah Dış İlişkiler Sekreteri Wachid Rıdvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oturumun çok faydalı geçtiğini belirterek, "Toplantıda bölgede aktif rol oynayan Rusya ve İran'ın büyükelçileriyle Suriye'de krizin çözümünde neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Oturumun gayet faydalı geçtiğini düşünüyorum." dedi.



Rıdvan, "Suriye'deki kriz için Müslüman veya başka dinden herkesin birlik olması gerekiyor. Bu konu insanlık meselesidir, din meselesi değil. Dünyadaki herkes krizin çözümü için tek vücut olmalıdır." şeklinde konuştu.



"Türkiye'nin yardımları gurur verici"



Suriye'deki krizden etkilenen milyonlarca insanın yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Rıdvan şöyle devam etti:



"Türkiye Suriye'deki savaştan kaçan milyonlarca Suriyeliye kapılarını açarak dünyaya örnek oldu. Biz Muhammadiyah olarak Türkiye'nin yardım eden ülkeler arasında en başta olmasından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği politikadan gurur duyuyoruz."



Rıdvan, Muhammadiyah ekiplerinin de bölgede araştırma ve yardım çalışmaları yürüttüğünü belirterek, Türkiye'den talep gelmesi halinde yardım faaliyetlerinde ortaklaşa çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.



Toplantı sonrası açıklamada bulunan İran'ın Cakarta Büyükelçisi Mohammadi, "Terörün iyisi kötüsü olmaz. Terörizm dünya çapında krize yol açmaktadır. Suriye'deki kriz için tüm ulusal kurumların faaliyete geçerek sorunların diyalog yoluyla çözülmesi için çaba göstermelidir. Bölgede aktif rol oynayan Türkiye, Rusya ve İran diyalog yoluyla krizin çözülmesi için ortaklaşa çalışmalıdır." ifadelerini kullandı.





Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi Galuzin de, "Suriye halkının şu an en çok ihtiyaç duyduğu şey problemlerin diyalogla çözülmesidir. Rusya'nın Suriye'de bulunma amacı da budur. Nitekim geçen yıl aralık ayında ateşkes sağlanmasında payımız oldu." şeklinde konuştu.