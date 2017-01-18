Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nın Kül Püskürtmeye Başlaması

Endonezya'nın batısındaki Sinabung Yanardağı'nın dünden bu yana kül püskürtmesi nedeniyle büyük bir volkanik patlamanın olmasından endişe ediliyor.





Volkanoloji ve Jeolojik Afet Zararlarını Azaltma Merkezi, dünden bu yana Sinabung Yanardağı'nın faaliyetinde artış gözlendiği, dolayısıyla büyük bir volkanik patlamanın olmasından endişe duyulduğunu açıkladı.



Yanardağdan püsküren küllerin üç kilometre yüksekliğe ulaştığı, yanardağ eteklerinde yaşayan halkın güvenli bölgeye tahliye edildiği ve halka maske dağıtıldığı ifade edildi.



Sinabung Yanardağı'nın geçen mayıs ayında kül püskürtmesi sonucu yanardağ eteklerindeki bir köyde 7 kişi hayatını kaybetmişti.



Yanardağ, 2010 yılında tekrar aktif hale geçmişti. Sinabung, 2015'ten bu yana en üst alarm seviyesiyle volkanik faaliyetini sürdürüyor.



Volkanda iki yıl önce meydana gelen patlamalarda da 16 kişi ölmüştü.