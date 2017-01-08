Endonezya'da Şiddetli Yağışlar

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda, şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve heyelan tehlikesine karşı üst seviyede alarm verildi.





Sumatra Bölge Afet Yönetim Ajansı (BPBD), adanın Batı Sumatra eyaletinde perşembeden bu yana şiddetli yağışların etkisini artırarak devam etmesinden dolayı Pantai Cermin, Kubung, Lembah Gumanti, Gunung Talang ve Junjung Siriah bölgelerinde 20 gün süreyle acil durum ilan edildiğini açıkladı.





Ajans, bölgede yaşayanları olası sel, heyelan ve su taşkınlarına karşı uyarırken şu ana kadar bölgedeki yağışlar nedeniyle meydana gelen küçük çaplı toprak kaymaları ve su baskınlarından 6 binden fazla kişi olumsuz etkilendi.



Şiddetli yağışların olumsuz etkilediği bölgelerde, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılırken, arama kurtarma amaçlı araç ve personel takviyesi yapıldı.



Ülkenin Batı Nusa Tenggara eyaletinde geçen ay etkili olan şiddetli yağışlara bağlı doğal afetler nedeniyle evlerinde mahsur kalan 100 binden fazla kişi güvenli bölgeye tahliye edilmişti.