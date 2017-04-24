Endonezya'da Siber Suçtan 52 Yabancıya Gözaltı

Endonezya'da, siber suç işlediği iddiasıyla 52 yabancı alıkonuldu.



Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, başkent Cakarta'da polisin iki farklı bölgede yaptığı operasyonlarda siber suç işlediği iddiasıyla 52 yabancı gözaltına alındı.



Kemang'da 27, Pejaten bölgesinde 25 yabancı, göçmen ofisi bünyesinde gözaltına alınırken, yakalanan yabancıların uyruklarına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.



Polisin yaptığı aramada bazı evlerde teknik cihaz kurulumunun yapıldığı tespit edilirken, çok sayıda cep telefonu, fotokopi, tarayıcı gibi teknolojik aletlere de el konuldu.