Endonezya'da Palmiye Yağı Işçiliği

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Palmiye yağı üretimi için çalışan işçilerden detaylar

Ürünlerin toplanması ve taşınması

Röportaj

ENDONEZYA - Kuzey Sumatra bölgesinin Kutalimbaru ilçesinde yok olmuş tropik yağmur ormanı bölgesine kurulan Palmiye Yağı çiftliğinde hasat dönemi başladı. Dünyanın en büyük Palmiye Yağı üretici olan Endonezya'yı, ikinci sırada Malezya takip ediyor.