GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Palmiye yağı üretimi için çalışan işçilerden detaylar
Ürünlerin toplanması ve taşınması
Röportaj
ENDONEZYA - Kuzey Sumatra bölgesinin Kutalimbaru ilçesinde yok olmuş tropik yağmur ormanı bölgesine kurulan Palmiye Yağı çiftliğinde hasat dönemi başladı. Dünyanın en büyük Palmiye Yağı üretici olan Endonezya'yı, ikinci sırada Malezya takip ediyor.
Endonezya'da Palmiye Yağı Işçiliği
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Palmiye yağı üretimi için çalışan işçilerden detaylar Ürünlerin toplanması ve taşınması Röportaj ENDONEZYA - Kuzey Sumatra bölgesinin Kutalimbaru ilçesinde yok olmuş tropik yağmur ormanı bölgesine kurulan Palmiye Yağı çiftliğinde hasat dönemi başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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