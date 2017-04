Endonezya'da Kabine Revizyonu İddialarına Yalanlama

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, kabinede revizyon yapılacağı iddiasının gerçekleri yansıtmadığını bildirdi.



Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Batı Jawa'da Purwakarta bölgesinde bir okulu ziyaret eden Widodo, 19 Nisan'da Cakarta Valiliği seçimlerinde kendi partisinden aday olan ve "Ahok" lakabıyla bilinen görevdeki vali Basuki Tjahaja Purnama'nın kaybetmesinin ardından ortaya atılan kabine değişikliği söylentilerini reddetti.



Yönetimin bakanlara yönelik her hafta ve her ay olmak üzere sürekli performans değerlendirmesi yaptığını belirten Widodo, "Kabinede bugün, bu hafta ve bu ay herhangi bir değişiklik olmayacak. Bakanlarımız sürekli farklı bölgelerde ziyaret yapıyor, her zaman alandalar, gece gündüz çalışıyorlar." dedi.



Widodo ayrıca, Sosyal İşler Bakanı Khofifah Indar Parawansa'nın gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde Doğu Jawa'da valiliğe aday olacağı için istifa edeceği iddiasını da doğrulamadı ve şu ana kadar herhangi bir istifa mektubu almadığını vurguladı.



Yerel basında, kendisiyle aynı partiye mensup Ahok'un seçimi kaybetmesi üzerine, 2019 yılında yapılacak başkanlık seçimleri ve yönetimini güçlendirme amaçlı Widodo'nun kabine revizyonu yapacağı söylentisi yayılmıştı.



İki adayın yarıştığı Cakarta Valiliği seçiminin ikinci turunda, resmi olmayan sonuçlara göre, görevdeki Hristiyan Vali "Ahok" oyların yüzde 42,4'ünü, Müslüman aday Anis Raşid Basvedan ise 57,6'sını almıştı. Şubat ayında yapılan yerel seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50'yi bulamaması üzerine ikinci tura gidilmişti.



Seçimi kaybeden Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan valisi Basuki Tjahaja Purnama, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.



Bir yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın son duruşması dün görülen "Ahok", geçen sene yaptığı bir konuşmada Maide Suresi'nin 51. ayetiyle ilgili yorumu üzerine İslam'a hakaret etmekle suçlanmış ve hakkında dava açılmıştı.