Endonezya'da "Horoz Yılı" Kutlamaları

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaşayan Çinliler, 28 Ocak'taki Çin yeni yılı kutlamalarına hazırlanıyor.



Cakarta'da her sene olduğu gibi Çin yeni yılı öncesi ülkede yaşayan Endonezyalı Çinilerin uğrak mekanı Wihara Dharma Bhakt tapınağının görevlileri, kutlamalara yaklaşılırken son hazırlıkları tamamlıyor.



Çin yeni yılı hazırlıkları kapsamında tapınağın içi ve dışı Çin kültürü ile bağdaşan "şans ve bereketin sembolü" kırmızı renkte flama ve afişlerle donatılarak eskiyen bölümler onarılıyor.



Şimdiden tapınağa gelmeye başlayan Çinliler, yeni yıl dilekleri için dua ediyor ve tütsü yakıyor.



Tapınak çevresinde kurulan pazara gelenler de yeni sene için süsleme ve hediyenin yanı sıra yeni yıl arifesi akşam yemeği için gıda alışverişini yapıyor.



Ülkede, Çin yeni yılı dolayısıyla 28 Ocak resmi tatil ilan edildi. Yeni yıl arifesi gecesi tapınağı dolduracak Çinliler, sabahın ilk ışıklarına kadar dini etkinlikler düzenleyecek.



Bu arada, Çin'in geleneksel ay takvimine göre Çinliler, 28 Ocak'ta "Maymun Yılı"nı geride bırakarak "Horoz Yılı"na girecek.



Endonezya'da 250 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 4'ünü Çinliler oluşturuyor.