Endonezya'da Cakarta Valisinin Yargılanması

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın Hristiyan Valisi Basuki Tjahaja Purnama, İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadaki savunmasında, "Nazilerin uyguladığı propaganda mekanizmasıyla işlemediğim bir suç bana yıkıldı." dedi.



Kuzey Cakarta Bölge Mahkemesinde, "İslam'a hakaret" suçlamasıyla yargılanan Purnama, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.



"Ahok" lakabıyla da tanınan Purnama, "Nazilerin uyguladığı propaganda mekanizmasıyla işlemediğim bir suç bana yıkıldı. Şüpheli olarak başlayan bir durum, her gün dillendirerek kesin hale getirildi. Her gün camilerde, sosyal medyada ve insanlar arasında bu konuşuldu. Bana yapılan suçlama ile ilgili şimdiye kadar hiç kimseden veya kurumdan herhangi bir somut kanıt önüme getirilmedi. Ben herhangi bir dine veya topluluğa hakaret etmedim." diye konuştu.



Davanın, kararın açıklanacağı duruşması 9 Mayıs'a ertelendi. Purnama, mahkemenin doğru karar vereceğine inandığını belirtti.



Geçen haftaki duruşmada savcılar Purnama'ya 1 yıl hapis cezası istemişti. Görev süresi ekim ayında dolacak Purnama, 19 Nisan'da yapılan valilik seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Müslüman rakibi eski Milli Eğitim Bakanı Anies Baswedan karşısında yenilgiye uğramıştı.



Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan valisi olan Purnama, geçen yıl eylül ayı sonundaki konuşmasında Maide Suresi'nin 51. ayetiyle ilgili yaptığı yorumla İslam'a hakaret etmekle suçlanıyor. Purnama, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." ifadesini kullanmıştı.



Devlet Başkanı seçilmeden önce Cakarta Valisi olan Joko Widodo'nun yardımcılığını yapan ve 2017'deki yerel seçimlerde yeniden Cakarta Valiliği görevine aday olduğunu açıklayan Purnama, eleştiriler üzerine Müslümanlardan özür dilemişti.



Geçen yıl 4 Kasım'da İslam Savunucuları Cephesi (FPI) üyesi kalabalık bir grubun düzenlediği gösterilerde çıkan arbedede bir kişi hayatını kaybetmesi, üç sivil ile dört polisin yaralanması üzerine Widodo ve yardımcısı Yusuf Kalla, Purnama'nın yargılanması için gerekli işlemlerin en kısa sürede başlatılıp tamamlanacağını açıklamıştı.