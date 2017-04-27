Endonezya'da Cakarta Valisi Ahok'a Destek

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın Hristiyan Valisi Basuki Tjahaja Purnama'nın seçimi kaybetmesi ve İslam'a hakaret suçlamasıyla bir yıl hapis cezasıyla yargılanması nedeniyle destekçileri valilik binasına yüzlerce çelenk gönderdi.



"Ahok" olarak bilinen Purnama'ya desteklerini göstermek isteyenler, valilik binasına yüzlerce çelenk gönderdi. Binanın önüne sığmayan çelenkler, caddelere konuldu. Ahok'u destekleyenlerin çelenk göndermeye devam ettiği belirtildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Ahok, "Bana göre iyi bir isim iyi bir makamdan daha önemli." ifadesini kullandı.



Ahok'u destekleyenlerden Pak Arinda, "Ahok seçimi kaybetmiş olabilir ancak o bizim gönüllerimizi kazandı. Ahok'un kesinlikle ümidini kaybetmemesini, yine aynı şevkle halkımız için çalışmalarına devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.



Ülke genelini kapsayan 15 Şubat'taki yerel seçimlerde, Cakarta Valiliği seçimi, hiçbir adayın oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı. 19 Nisan'da yapılan ikinci turda Ahok, Müslüman rakibi eski Milli Eğitim Bakanı Anies Baswedan karşısında yüzde 42,4 oy alarak kaybetmişti.



Ahok, görevini ekim ayında Anies Baswedan'a devredecek.



Ahok'un geçen yıl eylül sonundaki konuşmasında Maide Suresi'nin 51. ayetiyle ilgili yaptığı yorumda İslam'a hakaret ettiği belirtilmişti.



Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan valisi olan Basuki Tjahaja Purnama, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." ifadesini kullanmıştı.



Devlet Başkanı seçilmeden önce Cakarta Valisi olan Joko Widodo'nun yardımcılığını yapan ve 2017'deki yerel seçimlerde yeniden Cakarta Valiliği görevine aday olduğunu açıklayan Purnama, eleştiriler üzerine Müslümanlardan özür dilemişti.