Endonezya'da Cakarta Valiliği Seçimi

Endonezya'da Cakarta Valiliği seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre, eski Milli Eğitim Bakanı Anies Baswedan başkentin yeni valisi oldu.



Başkentte tamamı açılan sandıklarda Cyrus Anket Şirketinin resmi olmayan sonuçlarına göre, seçimin ikinci turundaki iki adaydan Anies Baswedan oyların yüzde 57,6'sını, mevcut Cakarta Valisi Basuki Tjahaja Purnama ise oyların yüzde 42,4'ünü aldı.



Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından basına açıklama yapan Anies Baswedan, "Bizi bu pozisyona layık gören Cakarta halkına çok teşekkür ediyorum. Cakarta, ülkemizin en önemli şehirlerinden biri. Biz de bu şehri en iyi şekilde geliştirmek ve korumak için elimizden geleni yapacağız. Sadece şehri değil, şehirdeki birlik ve beraberliği de koruyacağız." ifadesini kullandı.



Cakarta Valisi Purnama da "Bu sonuca üzülmedim demek yalan olur. Ama pozisyonu veren de alan da Tanrı. Biz kendimizi daha da geliştirmek için çalışmalarımızı daha fazla odaklanarak sürdüreceğiz. Yeni Cakarta valisinin başkent için iyi çalışmalar yapacağını umuyorum. Çünkü burası hepimizin evi." açıklamasını yaptı.



Şubat ayında yapılan yerel seçimlerde valilik için yarışan üç adaydan hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı. En fazla oyu alan Anies Baswedan ve Basuki Tjahaja Purnama, ikinci turda aday olma hakkını elde etmişti.



İslam'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan, "Ahok" lakabıyla tanınan Purnama'nın Endonezya yasalarına göre yerel seçimlere katılması ve görev yapmasında engel bulunmuyordu.



Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan valisi olan Purnama, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.



"Ahok", geçen yıl eylül sonundaki konuşmasında Maide Suresi'nin 51. ayetiyle ilgili yorumu üzerine İslam'a hakaret etmekle suçlanmış ve hakkında dava açılmıştı.