Endonezya'da Cakarta Valiliği Seçimi

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, "Sonuç ne olursa olsun kabul edilmeli. Siyasi görüşlerimizdeki farklılıkların ayrımcılığa dönüşmesine izin vermeyin. Çünkü hepimiz kardeşiz." dedi.



Widodo, Cakarta Valilik seçimlerinin ikinci turunda, başkentin Gambir bölgesinde oyunu kullandı.



Ülkedeki farklılıkların birlik içinde kalması gerektiğini belirten Widodo, seçimlerin huzurlu ve güvenli şekilde tamamlanmasını temenni ettiğini dile getirdi.



Widodo, "Sonuç ne olursa olsun kabul edilmeli. Siyasi görüşlerimizdeki farklılıkların ayrımcılığa dönüşmesine izin vermeyin. Çünkü hepimiz kardeşiz." diye konuştu.



Endonezya'nın en büyük Müslüman sivil toplum örgütlerinden Nahdlatul Ulama (NU) tarafından yapılan açıklamada, seçmenlere sağduyu çağrısında bulunuldu.



NU lideri Said Aqil Siraj, adaylardan birinin Çin, diğerinin Arap kökenli olduğuna ilişkin karşıt gruplar arasında oluşan tartışmalara değinerek, seçmenlerin oy kullanırken adayların etnik kimliklerine odaklanmaması gerektiğini kaydetti.



Seçimin savaş değil siyasi bir süreç olduğuna işaret eden Siraj, "Seçimin adayları halihazırdaki Cakarta Valisi Basuki Tjahaja Purnama Çinli değil, eski Milli Eğitim Bakanı Anies Baswedan Arap değil, onlar Endonezyalı." ifadesini kullandı.



Siraj, seçimin, Cakartalıların siyasi olgunluğunun test edilmesi bakımından da sınav niteliğinde olduğunu vurguladı.



Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan valisi "Ahok" lakaplı Basuki Tjahaja Purnama, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı. Ahok, geçen yıl eylül ayı sonundaki konuşmasında Maide Suresi'nin 51. ayetiyle ilgili yorumu üzerine İslam'a hakaret etmekle suçlanmış ve hakkında dava açılmıştı. Devlet Başkanı seçilmeden önce Cakarta Valisi olan Joko Widodo'nun yardımcılığını yapan ve şimdiki yerel seçimler için yeniden görevine aday olduğunu açıklayan Purnama, eleştiriler üzerine Müslümanlardan özür dilemişti.



Widodo ve yardımcısı Yusuf Kalla, 4 Kasım 2016'da İslam Savunucuları Cephesi (FPI) üyesi kalabalık bir grubun düzenlediği gösterilerde arbede yaşanması üzerine Ahok'un yargılanması için gerekli işlemlerin en kısa sürede başlatılıp tamamlanacağını açıklamıştı. Göstericilerle polis arasında yaşanan arbedede bir kişi hayatını kaybetmiş, üç sivil ve dört polis yaralanmıştı.??



İslam'a hakaret ettiği iddiasıyla "şüpheli" sıfatıyla yargılanması süren Ahok'un Endonezya yasalarına göre yerel seçimlere katılması ve görev yapmasında engel bulunmuyor. Seçim kampanyalarına devam eden Ahok, Cakarta vali adayları arasında tek Hristiyan olmasına rağmen seçimin en kuvvetli adayı olarak gösteriliyor.



Ülke genelini kapsayan 15 Şubat'taki yerel seçimlerde, Cakarta Valiliği seçimi, hiçbir adayın oyların yüzde 51'ini alamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı.



Cakarta Valiliği için şubat ayında yarışan üç adaydan eski Endonezya Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono'nun oğlu ve Demokrat Partinin adayı Agus Harimurti Yudhoyono oyların yüzde 17,06'sını, Büyük Endonezya Hareket Partisinin adayı eski Milli Eğitim Bakanı Anies Baswedan yüzde 39,97'sini, Endonezya Demokrat Partisinin adayı Basuki Tjahaja Purnama da yüzde 42,96'sını almıştı.



Dünyanın en büyük Müslüman toplumuna sahip Endonezya, birçok farklı din ve kültürü barındırıyor. 250 milyonluk nüfusunun yüzde 87'si Müslüman olan Endonezya'da, Hristiyanlar nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu, Hindular yüzde 1,7'sini, diğer inanışlara mensup vatandaşlar ise yüzde 1,3'ünü oluşturuyor.