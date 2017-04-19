Endonezya'da Cakarta Valiliği Seçimi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaşayan seçmenler yeni dönemde görev yapacak valiyi belirleyecek ikinci tur için bir kez daha sandık başına gitti.



Cakarta'da 7 milyondan fazla seçmen, valilik seçiminde ikinci tura kalan ve "Ahok" lakabıyla tanınan görevdeki Cakarta Valisi Basuki Tjahaja Purnama ve eski Milli Eğitim Bakanı Anies Baswedan için seçim merkezlerinde oy kullanmaya başladı.



Başkent genelinde seçmenler için 13 bin 34 oy kullanma yeri kuruldu. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemleri 14.00'te sona erecek.



Olası gösterilere karşı ve seçim güvenliğini sağlamak amacıyla gün boyu görev yapmak üzere emniyet güçleri ve askerlerden oluşan yaklaşık 65 bin personel iş başında bulunuyor.



İslam'a hakaret ettiği iddiasıyla "şüpheli" sıfatıyla yargılanması süren Ahok'un Endonezya yasalarına göre yerel seçimlere katılması ve görev yapmasında bir engel bulunmuyor. Seçim kampanyalarına devam eden Ahok, Cakarta vali adayları arasında tek Hristiyan olmasına rağmen seçimin en kuvvetli adayı olarak gösteriliyor.



Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan valisi olan Basuki Tjahaja Purnama, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı. Ahok, geçen yıl eylül ayı sonundaki konuşmasında Maide Suresi'nin 51. ayetiyle ilgili yorumu üzerine İslam'a hakaret etmekle suçlanmış ve hakkında dava açılmıştı.



Devlet Başkanı seçilmeden önce Cakarta Valisi olan Joko Widodo'nun yardımcılığını yapan ve şimdiki yerel seçimler için yeniden görevine aday olduğunu açıklayan Purnama, eleştiriler üzerine Müslümanlardan özür dilemişti.



Widodo ve yardımcısı Yusuf Kalla, geçen yıl 4 Kasım'da İslam Savunucuları Cephesi (FPI) üyesi kalabalık bir grubun düzenlediği gösterilerde arbede yaşanması üzerine Ahok'un yargılanması için gerekli işlemlerin en kısa sürede başlatılıp tamamlanacağını açıklamıştı. Göstericilerle polis arasında yaşanan arbedede bir kişi hayatını kaybetmiş, üç sivil ve dört polis yaralanmıştı.??



Ülke genelini kapsayan 15 Şubat'taki yerel seçimlerde, Cakarta Valiliği seçimi hiçbir adayın oyların yüzde 51'ini alamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı.



Cakarta Valiliği için şubat ayında yarışan üç adaydan eski Endonezya Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono'nun oğlu ve Demokrat Partinin adayı Agus Harimurti Yudhoyono oyların yüzde 17,06'sını, Büyük Endonezya Hareket Partisinin adayı eski Milli Eğitim Bakanı Anies Baswedan yüzde 39,97'sini, Endonezya Demokrat Partisinin adayı Basuki Tjahaja Purnama da yüzde 42,96'sını almıştı.