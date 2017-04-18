Endonezya'da Cakarta Valiliği Seçimi

Endonezya'da yarın yapılacak Cakarta Valiliği seçiminin ikinci turu için başkentte geniş güvenlik önlemleri alınacağı bildirildi.



Cakarta Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, valilik seçiminin ikinci turu için başkentte geniş güvenlik önlemleri alınacağı belirtilerek vatandaşlara, bazı Müslüman grupların düzenleyeceği muhtemel protestolara katılmamaları uyarısında bulunuldu.



Açıklamada, seçim için 2 bin 400 polisin görevlendirildiği, tamamen kamu güvenliği için alınan tedbirlerin halkı korkutmaması gerektiği vurgulandı.



Devlet Başkanı Joko Widodo da din adamlarıyla yaptığı görüşmede, seçimin huzurlu ve sakin bir atmosferde geçmesi temennisinde bulunarak seçim üzerinden halkı ayrıştırmaktan kaçınılması çağrısı yaptı.



Seçimde 7 milyon 100 bin seçmenin oy kullanması bekleniyor.



İkinci turda iki aday yarışacak



Seçimde, Endonezya Demokratik Mücadele Partisinin adayı, mevcut Cakarta Valisi Basuki Tjahaja Purnama ve Büyük Endonezya Hareketi Partisinden eski Milli Eğitim Bakanı Anies Baswedan yarışacak.



Ülke genelinde 15 Şubat'ta düzenlenen yerel seçimlerde Cakarta Valiliği seçimi, hiçbir adayın oyların yarısından fazlasını alamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı.



Cakarta Valiliği seçiminde yarışan üç adaydan eski Endonezya Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono'nun oğlu ve Demokrat Partinin adayı Agus Harimurti Yudhoyono oyların yüzde 17,06'sını, Büyük Endonezya Hareketi Partisinin adayı eski Milli Eğitim Bakanı Anies Baswedan yüzde 39,97'sini, Endonezya Demokrat Partisinin adayı Basuki Tjahaj Purnama da yüzde 42,96'sını almıştı.



Ahok takma adıyla bilinen Cakarta Valisi Purnama, eylül sonunda yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ilgili görüş açıklarken İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle eleştirilmişti. 2014'te göreve gelen, Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra ilk Hıristiyan valisi olan Purnama, "Bazı Müslüman gruplar, Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." ifadesini kullanmıştı.



Devlet Başkanı seçilmeden önce Cakarta Valisi olan Widodo'nun yardımcılığını yapan ve 2017'deki yerel seçimlerde yeniden Cakarta Valiliğine aday olduğunu açıklayan Purnama, eleştiriler üzerine Müslümanlardan özür dilemişti.



İslam'a hakaretten yargılanması devam eden Ahok'un Endonezya yasalarına göre yerel seçimlere katılmasının önünde engel bulunmuyor. Seçim kampanyalarına devam eden Ahok, Cakarta vali adayları arasında tek Hristiyan olmasına rağmen, seçimin en kuvvetli adayı olarak gösteriliyor.



İslam Savunucuları Cephesi (FPI) üyesi kalabalık bir grubun 4 Kasım'da düzenlediği gösterilerde arbede çıkması üzerine Widodo ve yardımcısı Yusuf Kalla, Ahok'un yargılanması için gerekli işlemlerin en kısa sürede başlatılıp tamamlanacağını açıklamıştı. Göstericilerle polis arasında çıkan arbedede bir kişi hayatını kaybetmiş, 3 sivil ve 4 polis yaralanmıştı.