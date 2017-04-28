Endonezya'da Ahok Karşıtı Gösteri

Endonezya Ulema Meclisi'nin Fetvasını Koruma Hareketi (GNPF-MUI) ve İslam Savunucuları Cephesi (FPI), İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan, görevini ekim ayında devredecek Cakarta Valisi Basuki Tjahaja Purnama'nın en ağır cezaya çarptırılması talebiyle gösteri düzenledi.



Başkent Cakarta'daki İstiklal Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrası gösteriye başlayan yaklaşık bin 500 kişilik grup, "Ahok" olarak bilinen Purnama'nın davasının görüldüğü Kuzey Cakarta Mahkemesi önünde slogan attı. Göstericiler, mahkemeden Ahok'a mümkün olan en ağır hapis cezasını vermesini talep etti.



Cakarta emniyeti, 4 bin 600 kolluk kuvvetiyle sıkı güvenlik önlemi alırken, gösterinin yapıldığı alanlara ek olarak Başkanlık Sarayı civarında bazı yollar tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.



Kuzey Cakarta Mahkemesinden yapılan açıklamada, Ahok'un ağır ceza almasını talep eden gösterinin, mahkeme üzerinde baskı oluşturamayacağı ve kararı etkileyemeyeceği belirtildi.



Açıklamada, Ahok'un yargılanmasının yasalar çerçevesinde yapıldığı vurgulanarak, isnat edilen suçun yasalarca değerlendirileceği ifade edildi.



Bir yıl hapis istemiyle salı günü mahkemeye çıkan ve hakkındaki kararın açıklanması 9 Mayıs'a ertelenen Ahok kendisini, "Nazilerin uyguladığı propaganda mekanizmasıyla işlemediğim bir suç bana yıkıldı. Şüpheli olarak başlayan bir durum, her gün dillendirerek kesin hale getirildi. Her gün camilerde, sosyal medyada ve insanlar arasında bu konuşuldu. Bana yapılan suçlama ile ilgili şimdiye kadar hiç kimseden veya kurumdan herhangi bir somut kanıt önüme getirilmedi. Ben herhangi bir dine veya topluluğa hakaret etmedim." ifadeleriyle savunmuştu.



Ahok'a desteklerini göstermek isteyenler, dün valilik binasına yüzlerce çelenk gönderirken, binanın önüne sığmayan çelenkler, caddelere taşmıştı. Ahok destekçilerine "Bana göre iyi bir isim iyi bir makamdan daha önemli." açıklamasında bulunmuştu.



Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan valisi olan Purnama, geçen yıl eylül ayı sonundaki konuşmasında Maide Suresi'nin 51. ayetiyle ilgili yaptığı yorumla İslam'a hakaret etmekle suçlanıyor. Purnama, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." ifadesini kullanmıştı.



Devlet Başkanı seçilmeden önce Cakarta Valisi olan Joko Widodo'nun yardımcılığını yapan ve 2017'deki yerel seçimlerde yeniden Cakarta Valiliği görevine aday olduğunu açıklayan Ahok, eleştiriler üzerine Müslümanlardan özür dilemişti.



İki adayın yarıştığı ve 19 Nisan'da yapılan Cakarta Valiliği seçiminin ikinci turunda, resmi olmayan sonuçlara göre, "Ahok" oyların yüzde 42,4'ünü, Müslüman aday Anis Raşid Basvedan, 57,6'sını almıştı. Şubat ayında yapılan yerel seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50'yi bulamaması üzerine ikinci tura gidilmişti. Ahok, görevini ekim ayında devredecek.