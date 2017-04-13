Endonezya'da 2 Ayrı Gemi Kazasında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'nın Java adasında 2 ayrı gemi kazasında 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin kayıp olduğu açıklandı.



Endonezya'nın Java adasında yaşanan 2 ayrı gemi kazasında toplam 11 kişi hayatını kaybederken, kaybolan 5 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Batı Java eyaletinde yaşanan kazada 22 kişiyi taşıyan ahşap tekne nehirde alabora oldu. Bölgenin polis sözcüsü Yusri Yunus, 9 kişinin öldüğünü ve 13'ünün hayatta kalabildiğini söyledi. Teknede bulunanların çoğunun tarlada çalışan çiftçiler olduğu belirtildi. Doğu Java eyaletinde yaşanan diğer kazada ise tekne denizde alabora oldu ve 2 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri kaybolan 5 kişiyi ararken, yerel afet ajansı şefi Abu Hasan kazadan 6 kişinin sağ kurtarıldığını ifade etti.



Endonezya'da teknelerdeki güvenlik tedbirlerinin yetersiz olması ve aşırı yüklenmeleri nedeniyle bu tür kazalarla sık sık karşılaşıldığı belirtildi. - JAKARTA