Endgame Serisinin Son Kitabı Çıktı

İlk iki kitabı ile dünyada büyük ses getiren Endgame serisinin merakla beklenen üçüncü ve son kitabı Oyun Kuralları okurların beğenisine sunuldu.

James Frey ve Nils Johnson-Shelton tarafından kaleme alınan serinin üçüncü kitabı Oyun Kuralları; Sinema, bilgisayar oyunu, sosyal ağlar, bir dizi hikâye ve sayısız interaktif uygulamayı kapsayan yapısıyla dünyada şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı kitap projesi olarak raflarda yerini aldı.

Şifre ve bulmaca uzmanları tarafından tasarlanmış, genç yetişkin edebiyatının yeni fenomeni Endgame'de yedi oyuncu, Dünya Anahtarı ve Gök Anahtarı'ndan sonra şimdi de Güneş Anahtarı'nı bulmaya çalışıyor.

Satır aralarında dünyada gizlenmiş bir anahtarın ipuçlarını arayan yarışmacıları, 250.000 dolarlık bir hediye de bekliyor. Dünyanın herhangi bir yerinde saklı Güneş Anahtarı'nı bulmak için kitaptaki ipuçlarının yönlendireceği bulmacaları çözmek gerekiyor.

Hem Dünya hem de Gök anahtarlarına sahip Maccabee, üçüncü anahtarı da bulmak için çaba sarf edecek ama çok dikkatli olmalı. Bir diğer oyuncu An Liu'nun amacı ise Endgame'i durdurmak. Diğer oyuncular Aisling, Sarah, Jago, Shari ve Hilal'in hedefleri ise Güneş Anahtarı'nın bulunmasını engellemek.

"End Game Oyun Kuralları, bu fantastik maceranın sonunu merak eden okuyucuları bekliyor!"

Kitap hakkında ne dediler?

"Frey and Johnson-Shelton her bölümde bahsi arttırıyor."

ALA Booklist

"Bu kitap fantastik. Her anlamda. Lütfen okuyun ve mümkünse bana katılmadığınızı söyleyin. Size meydan okuyorum."

The Guardian

"Dünyanın her yerindeki hazine avcıları malzemelerini hazırlamak isteyebilirler."

USA Today

"Endgame steroid almış Açlık Oyunları gibi..."

Voice of Youth Advocates (VOYA)

"Gerçek dünyayla bağları olan distopik bir macera… Kültürel bir fenomen olma yolunda..."

ALA Booklist

"Aksiyon hızlı, dünyanın etrafında, Oyuncudan Oyuncuya durmadan hareket ediyor."

Voice of Youth Advocates (VOYA)

"Dikkatim resmen sende, James Frey. Bu kitabı okuyan herkes için mücadele başlıyor."

Bustle.com

"Hikâye merak uyandırıyor, Açlık Oyunları, Büyük Hazine'yle buluşuyor."

Publishers Weekly