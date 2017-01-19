Enderun Sohbetlerinin Bu Haftaki Konuğu Gazeteci Erem Şentürk Oldu

İzmit Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı İzmit Temsilciliği (TÜGVA) ortaklığında düzenlenen Enderun Sohbetlerinin bu haftaki konuğu Gazeteci-Yazar Erem Şentürk oldu.



İzmit Belediyesi ve TÜGVA ortaklığında gazeteci yazar Erem Şentürk'ün katılımıyla "Yeni Türkiye mi, Yeni Dünya mı" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Etkinlik başlarken bir konuşma yapan TÜGVA İzmit Temsilcisi Burak Barış, "Biz, bütün cihana adalet ve barış getirmek zorundayız. Adil ve yeni Dünya düzeni içerisinde büyük ve güçlü Türkiye için durmaksızın çalışacağız. Her zaman yanımızda olan ve bize yol gösteren İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a teşekkür ediyoruz" dedi.



Gazeteci-yazar Erem Şentürk de konuşmasında, "15 Temmuz, Yeni Türkiye, Yeni Dünya hepsinin temelinde kritik bir soru var. 15 Temmuz'u herkes biliyor ama ona rağmen ısrarla anlatıyoruz. Bunun sebebi, anlama ve anlamlandırma. Bir mevzuya anlamı kim yüklerse, sonunda onun adını kim koyarsa o yönetir. Hikaye anlama ve anlamlandırma üzerine dönüyor. Kavga mevzunun adını koyma kavgasıdır. Gezi olayları mesela, gezi direnişi, gezi dayanışması mı, gezi darbesi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan gelip bunun adı darbedir diye onun adını koymasaydı, o devrim olurdu. DAEŞ, IŞİD meselesinde de böyle oldu. Recep Tayyip Erdoğan, bunun adını biz koyacağız, bunun adı IŞİD değil DEAŞ'dır dedi. Neden Türkçe konuşuyorsunuz. Bunun adı DAEŞ'tir. 15 Temmuz için de aynı şey geçerli. Bütün sır bu mevzuların adını koyanda. Kendi yaşadığınız olayların adını gavura koydurmayın. Mevzu sizin, olay sizin, memleket sizin ve adını da kendiniz koyun" şeklinde konuştu. - KOCAELİ