Endeavor: Sosyal Alanda Kalkınma İçin Bilim ve Yenilikçi Teknolojilere Dayalı Girişimcilik
Merkezi New York'ta ve toplam 30 ülkede ofisi bulunan bir etkin girişimci destekleme derneği Endeavor'un On Board etkinliğinde, "Bilim ve yenilikçi teknolojilere dayalı etkin girişimciliğin, toplumun sosyal alanda kalkınması için yaratıcı çözümler üretmeye devam etmesi" gerektiğine dikkat çekildi.
Merkezi New York'ta ve toplam 30 ülkede ofisi bulunan bir etkin girişimci destekleme derneği Endeavor'un On Board etkinliğinde, "Bilim ve yenilikçi teknolojilere dayalı etkin girişimciliğin, toplumun sosyal alanda kalkınması için yaratıcı çözümler üretmeye devam etmesi" gerektiğine dikkat çekildi.
Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Mentor Ağı ve yaklaşık 100 ülkede ofisi olan Endeavor Girişimcilerini bir araya getiren geleneksel Endeavor On Board etkinliğinde, "Türkiye'nin Dış Politikasındaki Dönüşümleri ve Kamuoyundaki Algısı" konuşuldu.
Endeavor Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Bülent Agerman, Bülent Çelebi, Cansen Başaran Symes, Cem Topçuoğlu, Murat Özyeğin, Özcan Tahincioğlu, Selçuk Yorgancıoğlu ve Sina Afra'nın katılım gösterdiği etkinliğin açılış konuşmasını Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı ve Mynet Kurucusu Emre Kurttepeli gerçekleştirdi.
Endeavor on Board etkinliğine TUSİAD Dış Politika Forumu Direktörü Prof. Dr. Hakan Yılmaz konuk konuşmacı olarak katıldı. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olan Yılmaz, katılımcılara Türkiye'nin dış politikasındaki değişimlerin dünden bugüne etkisini ve toplum üzerinde nasıl bir izlenim yarattığını anlatırken, gelecekte izlenecek dış politikanın kamuoyunun düşüncesini şekillendirmedeki önemini vurguladı.
Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Yılmaz, "Türkiye'nin hikayesine baktığımızda çok ciddi bir girişimcilik hikayesi görüyorum" diyerek tarih boyunca Türk toplumunun yeniliğe ve disiplinlerarası işbirliğine açık olduğunun altını çizdi ve ekledi:
"Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve sosyal alanda hızlı kalkınmaya devam etmesi için girişimciliğin tüm kesimlerce kucaklanmasi gerektiğini belirtti. Özellikle bilim ve yenilikçi teknolojilere dayalı etkin girişimcilik, toplumun sosyal alanda kalkınması için yaratıcı çözümler üretmeye devam etmelidir.????"
Etkin Girişimciliği destekleyerek sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın itici gücü olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Endeavor Türkiye'nin Mayıs 2016'den itibaren Yönetim Kurulu, Emre Kurttepeli başkanlığında; Ali Koç, Alp Saul, Bülent Akgerman, Bülent Çelebi, Cansen Başaran-Symes, Cem Topçuoğlu, Ebru Özdemir, Emre Zorlu, Fady Jameel, Hayri Çulhacı, Işık Keçeci Aşur, Murat Özyeğin, Nevzat Aydın, Özcan Tahincioğlu, Selçuk Yorgancıoğlu, Sina Afra, Suzan Sabancı Dinçer ve Vuslat Doğan Sabancı'dan oluşuyor.
(Fotoğraflı) - İstanbul