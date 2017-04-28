Endeavor On Board'da Türkiye Tarihi Ve Girişimcilik Konuşuldu

Her yıl düzenlenen ve Endeavor ağını bir araya getiren Endeavor On Board etkinliği Endeavor 27 Nisan 2017, Perşembe günü İncirli Restaurant Kuruçeşme'de gerçekleştirildi. Endeavor Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Bülent Agerman, Bülent Çelebi, Cansen Başaran Symes, Cem Topçuoğlu, Murat Özyeğin, Özcan Tahincioğlu, Selçuk Yorgancıoğlu ve Sina Afra'nın katılım gösterdiği etkinliğin açılış konuşmasını Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı ve Mynet Kurucusu Emre Kurttepeli gerçekleştirdi.

Endeavor on Board etkinliğine TUSİAD Dış Politika Forumu Direktörü Prof. Dr. Hakan Yılmaz konuk konuşmacı olarak katıldı. Yılmaz, katılımcılara Türkiye'nin dış politikasındaki değişimlerin dünden bugüne etkisini ve toplum üzerinde nasıl bir izlenim yarattığını anlatırken, gelecekte izlenecek dış politikanın kamuoyunun düşüncesini şekillendirmedeki önemini vurguladı. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Yılmaz, "Türkiye'nin hikayesine baktığımızda çok ciddi bir girişimcilik hikayesi görüyorum" diyerek tarih boyunca Türk toplumunun yeniliğe ve disiplinlerarası işbirliğine açık olduğunun altını çizdi. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve sosyal alanda hızlı kalkinmaya devam etmesi için girişimciliğin tüm kesimlerce kucaklanmasi gerektiğini belirtti. Özellikle bilim ve yenilikçi teknolojilere dayalı etkin girişimcilik, toplumun sosyal alanda kalkınması için yaratıcı çözümler üretmeye devam etmelidir.⁠⁠⁠⁠

