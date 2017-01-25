Enayi

Ya da Tiyatro; Rus yönetmen Yuri Bykov'un yazıp yönettiği, beyaz perdede büyük yankı uyandıran "Enayi" adlı ödüllü filminin uyarlamasıyla 25 Ocak'ta Tatavla Sahne'de!

Enayi

Ya da Tiyatro; Rus yönetmen Yuri Bykov'un yazıp yönettiği, beyaz perdede büyük yankı uyandıran "Enayi" adlı ödüllü filminin uyarlamasıyla 25 Ocak'ta Tatavla Sahne'de!

"Hayvanlar gibi yaşıyoruz, hayvanlar gibi ölüyoruz çünkü birbirimiz için birer hiç kimseyiz!" Bir su tesisatçısı olarak yaşamını sürdüren Dima, 800 kişinin yaşadığı bir binanın, temelindeki bir çatlak yüzünden 24 saat içinde çökeceğini fark eder. Binadaki insanları kurtarmak için hemen harekete geçer; fakat yöneticilerinden beklediği karşılığı alamaz. Bu noktada hayatını değiştirecek bir karar vermek zorundadır. Dima, bina sakinlerini ölüme terkedip hayatına devam etmeyi mi, yoksa suları bulandırmak pahasına vicdanını mı seçecek? 800 insan. Alınacak bir karar. ve ortaya dökülen kirli çamaşırlar.

Yazan: Yuri Bykov

Uyarlayanlar: Bilgesu Kasapoğlu, Emek Dedeoğlu

Yöneten: Emek Dedeoğlu

Dramaturji: Bilgesu Kasapoğlu

Yapım / İletişim Tasarım: Culture Multure

Prodüksiyon Amiri: Sevil Yılmaz

Dekor Tasarımı: Onur Soyal, Cenk Dost Verdi, Bilgesu Kasapoğlu, Emek Dedeoğlu

Müzik: Can Dedeoğlu

Işık Tasarım: Mustafa Karakoyun

Kostüm Danışmanı: Deniz Çağrı Bilgili

Afiş Tasarımı: Atilla Karabay

Oyuncular:  Ali Erdinç, Büşra Tut, Cenk Dost Verdi, Gökhan Bozkurt, Güliz Gündüz, Onur Soyal, Onur Şenol, Sanem Öge

Kaynak: Etkinlik.io

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