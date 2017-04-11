En Yüksek Seviyeleri Şu An Görüyoruz"
Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Enflasyonda en yüksek zirveleri şu anda görüyoruz, kur etkisi de bunda var, kurun geçişkenliği var. Nisanda enflasyon yükselmeyecek ama istediğimiz şekilde aşağıya inişle ilgili trend başlamayacak.
Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Enflasyonda en yüksek zirveleri şu anda görüyoruz, kur etkisi de bunda var, kurun geçişkenliği var. Nisanda enflasyon yükselmeyecek ama istediğimiz şekilde aşağıya inişle ilgili trend başlamayacak
Kaynak: Dunya.com
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