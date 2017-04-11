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En Yüksek Seviyeleri Şu An Görüyoruz"

Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Enflasyonda en yüksek zirveleri şu anda görüyoruz, kur etkisi de bunda var, kurun geçişkenliği var. Nisanda enflasyon yükselmeyecek ama istediğimiz şekilde aşağıya inişle ilgili trend başlamayacak.

En Yüksek Seviyeleri Şu An Görüyoruz

Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Enflasyonda en yüksek zirveleri şu anda görüyoruz, kur etkisi de bunda var, kurun geçişkenliği var. Nisanda enflasyon yükselmeyecek ama istediğimiz şekilde aşağıya inişle ilgili trend başlamayacak

Kaynak: Dunya.com

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Enflasyon, Ekonomi