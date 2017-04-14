En yüksek büyüme payı 'görsel medya'nın

Reklamcılar derneğinin yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre 2016 yılında 7.184 milyon TL yatırım yapılan reklamcılık sektöründe en fazla büyüme oranını beklenildiği üzere 'görsel medya' alıyor.

Günümüzde neredeyse hayatımızın tamamını şekillendiren dijital medya, pazarlama ve reklam dünyasının da ilgi odağı oluyor. Her ne kadar geleneksel medya dijital medyanın karşısında hala direnmekte olsa da, açıklanan araştırma rakamları gösteriyor ki dijital medyada yapılan reklam yatırımları, her geçen gün artmaya devam ediyor.

2016 yılında toplam reklam yatırımlarının yüzde 10.96 oranında artış gösterdiğini vurgulayan Union İstanbul Ajans Başkanı Mehmet Erkmen, "Reklamcılar Derneği'nin açıkladığı rakamlara göre, bu yıl yaşanan artışta en büyük payı görsel medya aldı. Geçen yılda yüzde 10'a yakın bir büyüme yaşanmıştı. Ekonomik olarak zor bir yıl geçirmiş olmamıza rağmen reklam sektöründe istikrarlı bir büyüme söz konusu. Yatırımların en çoğu ise iletişim, inşaat ve otomotiv sektöründe görüldü" dedi.