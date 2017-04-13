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En Yeniler New York'ta Görücüye Çıktı
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En Yeniler New York'ta Görücüye Çıktı

ABD'nin en önemli otomobil fuarlarından biri olarak gösterilen New York Otomobil Fuarı'nda birbirinden özel ve en yeni modeller sahneleniyor.

En Yeniler New York'ta Görücüye Çıktı

ABD'nin en önemli otomobil fuarlarından biri olarak gösterilen New York Otomobil Fuarı'nda birbirinden özel ve en yeni modeller sahneleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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