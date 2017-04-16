En Verimli Ders Çalışma Saatleri Belli Oldu

Amerikalı bilim adamları, üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmada, en verimli ders çalışma ve öğrenme saatlerinin sabah 11.00 ile akşam 21.00 arasında olduğunu tespit etti. Nevada Üniversitesinin birinci ve ikinci sınıf üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı deneyde öğrencilerin öğrenme performanslarının en üst seviyede olduğu saatler araştırıldı. İngiltere merkezli Open Üniversitesinin de katıldığı çalışmada, üniversite öğrencilerinin sabah 11'den sonra daha verimli oldukları gözlemlendi. Araştırmayı yürüten ekibin başı Mariah Evans, üniversitelerdeki ders başlama saatlerinin daha ileri alınması gerektiğini dile getirdi. Evans, "Araştırmada açıkça ortaya çıkan şey şu ki; birinci ve ikinci sınıf öğrencileri için en ideal ders saatleri öğleden sonraki saatler. Bu yüzden üniversite müfredatları ve ders saatleri bu bulgulara göre tekrardan gözden geçirilmeli" şeklinde konuştu.



İSTEKSİZ ÖĞRENCİLER ÖĞRENEMİYOR



Evans, ayrıca araştırmada ankete katılan öğrencilerin büyük kısmının sabah erken saatlerde okula gitmek yerine öğlen saatlerinde gitmek istediklerini dile getirdi. Sabah saatlerindeki derslere isteksiz giren öğrencilerin öğrenme sürecinde verimli olamadıkları kaydedilirken, öğleden sonra ve akşam derslerinin arttırılması tavsiye edildi. Üniversite yönetimlerinin sabah saatlerine ders koymalarını anlamadığını aktaran Profesör Paul Kelley ise, "Yapılan araştırma öğrencilerin öğle saatlerinde daha verimli çalışmasına rağmen üniversitelerin neden sabah erken saatlere ders koyduğu sorusunu akıllara getiriyor" dedi. Kelley, vücudun uyuma ve kalkma saatlerini belirleyen biyolojik saatlerin genç yaştaki bireylerde 1-2 saat daha geç işlediğini söyledi.



(İHA)