En Temiz İlçe Ümraniye

Ümraniye Belediyesi bu sabah da periyodik olarak sürdürdüğü temizlik faaliyetlerine 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan başladı.

Ümraniye 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlediği "Türkiye'nin En Temiz Şehri Yarışması"nda İstanbul'un en temiz ilçesi olarak 1. seçilmişti. Kazanmış olduğu bu unvana yaraşır şekilde temizlik hizmetlerine devam eden Ümraniye Belediyesi'nin, ilçe temizlik seferberliği kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmada ilçede ikamet eden vatandaşların refah, huzur ve güven içerisinde yaşaması için gösterdikleri çaba gözden kaçmıyor.

Hizmette ve kalitede öncü olan Ümraniye Belediyesinin Başkanı Hasan Can, "Göreve geldiğimizde öncelikli hizmetlerden birisi olarak, Ümraniyemizi tertemiz, pırıl pırıl bir ilçe yapmayı hedefledik. O dönemde mevcut temizlik kadrosu ve araç gereç kalitesi ihtiyaçlarımızı karşılayacak düzeyde değildi. İlk iş olarak bu ihtiyaçlarımızı giderdik. Hemen ardından da yoğun bir temizlik seferberliği başlattık. Bu çalışmalarımız sonunda en temiz ilçe ödülü aldık. Bugün de bu çalışmalarımız kapsamında periyodik olarak sürdürdüğümüz temizlik faaliyetlerimizi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan başlattık" dedi.

Ayrıca Ümraniye Belediyesi 444 98 22 numaralı Çözüm Merkezi ve Resmî Sosyal Medya Hesapları aracılığıyla gelen, anlık gelişen olumsuzluklar da ekipler tarafından en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

