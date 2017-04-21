En Tatlı Festival Ziyaretçileri ile Buluştu

İstanbul'un simgelerinden biri olan Tarihi Sirkeci Garı en tatlı festival olan "Uluslararası Çikolata Festivali" ile ziyaretçilerine kapılarını açtı.



Bahçeşehir Üniversitesi'nin Gastronomi sponsorluğunu üstlendiği, Tatu Creative Solutions, ThePartners ve Medyadoktoru Yapım'ın organizasyonluğunda gerçekleşen Uluslararası Çikolata Festivali Sirkeci Garın'da çikolata severler ile buluştu. 4 gün sürecek festival ziyaretçilerin damak hafızalarında güzel anıların yanı sıra BAU Gastronomi ve USLA Akademi işbirliği ile dünyaca ünlü ve Türk şeflerin katılacağı çikolata workshopları, seminerler ve söyleşiler ile devam edecek. Sektörün en önemli çikolata ve kahve markaları, tasarımcılar, canlı performanslar, dünyaca ünlü yerli-yabancı şeflerle atölyeler ve söyleşiler 23 Nisan'a kadar devam edecek. Festivalde çocukları da 'tatlı' sürprizler bekliyor. Bu vazgeçilmez lezzetin tutkunu olan çocuklar da kendileri için özel olarak oluşturulan Kidszone alanındaki birbirinden eğlenceli aktivitelerle hem festival keyfini hem de 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak.



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