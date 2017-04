En tatlı festival ziyaretçileri ile buluştu



İSTANBUL - İstanbul'un simgelerinden biri olan Tarihi Sirkeci Garı en tatlı festival olan "Uluslararası Çikolata Festivali" ile ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin Gastronomi sponsorluğunu üstlendiği, Tatu Creative Solutions, ThePartners ve Medyadoktoru Yapım'ın organizasyonluğunda gerçekleşen Uluslararası Çikolata Festivali Sirkeci Garın'da çikolata severler ile buluştu. 4 gün sürecek festival ziyaretçilerin damak hafızalarında güzel anıların yanı sıra BAU Gastronomi ve USLA Akademi işbirliği ile dünyaca ünlü ve Türk şeflerin katılacağı çikolata workshopları, seminerler ve söyleşiler ile devam edecek. Sektörün en önemli çikolata ve kahve markaları, tasarımcılar, canlı performanslar, dünyaca ünlü yerli-yabancı şeflerle atölyeler ve söyleşiler 23 Nisan'a kadar devam edecek.

Festivalde çocukları da 'tatlı' sürprizler bekliyor. Bu vazgeçilmez lezzetin tutkunu olan çocuklar da kendileri için özel olarak oluşturulan Kidszone alanındaki birbirinden eğlenceli aktivitelerle hem festival keyfini hem de 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak.

BAU Gastronomi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Esra Mankan böyle güzel bir etkinliğe ana sponsor olmanın heyecanını yaşadıklarını belirleterek, "Sektördeki herkesin bu festivale katılmasını öneriyorum. Çok güzel etkinliklerimiz ve workshoplarımız olacak. Bu festival bundan sonraki festivallere de olanak sağlayacaktır. BAU Gastronomi olarak daha güzel festivallerde olacağız. Biz burada olmaktan son derece memnunuz. Bu tarz kaliteli etkinliklerde bundan sonra bulunmayı düşünüyoruz" dedi.

Çocuklara tamamen çikolatan uzak tutmamızın fakat aynı şekilde kararında yedirilmesi gerektiğine de değinen Yrd. Doç. Dr. Esra Mankan, "Çikolata konusunda bizim en riskli gruplarımız arasında çocuklar var. Çocukların asitli, bol şekerli ve glikoz içeren gıdalardan uzak durmaları gerekiyor fakat tamamen çocuklara çikolatayı yasaklamamalıyız. Çikolata serotonin hormonunu arttırdığı için son derece güzel de bir gıda. O yüzden kararında yemek gerekiyor" diye konuştu.

Daha önce denenmemiş çikolatalı yeni tatlar

Festivalde BAU ile yapmış oldukları işbirliği doğrultusunda verdikleri workshoplarla izleyicilere keyifli dakikalar yaşatan USLA Workshop ve BAU Gastronomi Bölümü Eğitmen Şefi Ahmet Can Aras da çikolatayı yeni tatlarla buluşturacaklarını dile getirdi. Ahmet Can Aras aynı zamanda, "Bahçeşehir Üniversite ile bu sene çok güzel bir başlangıç yaptık. Üniversite'nin Gastronomi Bölümü öğrencileri bizim okulda pratik derslerini alıyorlar. Oldukça kalabalık ve canlı bir öğrenci grubu ile birlikte çalışıyoruz. Bugün de çikolataya aşçı yorumu katacağız. Güzel antrkotlu bir tencere yemeği yapacağız. Fakat çikolatalı ve hardallı bir yemek olacak. Bir de bunun yanında çikolata ile biraz oynamak istedik ve sadece et yemeğinin içine katıp kaybetmeyelim dedik. Biraz çikolata temperleyip sıfırdan bir çikolata da yapacağız. Gelen misafirlerimize kaz ciğerli ve fuagralı bir çikolata sunacağız. İçinde fuagra ganajı ile birlikte bir çikolata yedireceğiz. Oldukça eğlenceli ve daha önce tatmadıkları tatlar deneyimleyecekler" diye konuştu.

"Bu kadar katılımı ilk günde beklemiyorduk"

Festival'in organizatörlerinden Ata Kavame de ilk gün olmasına rağmen çok fazla ziyaretçi ile karşılaştıklarını ve çok memnun olduklarını dile getirerek, "Bugün festivalin ilk günü ve Perşembe olmasına rağmen çok fazla yoğunluk var bu kadarını biz de tahmin edemiyorduk. Çiçek, çanta, çay ve kahve gibi çikolatanın arkadaşlarının da yanımızda olduğu bir festival yaptık. Aslında festival şunu söylüyor; 'Biz mutlu olmak istiyoruz.'. Özellikle bu dönemde mutlu olmaya ihtiyacımız var. Mutlu olmak için gerçekten küçük bir çikolata parçası yeterli. Yedinden yetmişe herkesin gerçekten ortak zevkidir çikolata. Bu yüzden de böyle bir festival yapmaya karar verdik. Herkesin keyif aldığı bir festival yapmaya çalışıyoruz. Normalde bizim beklentimiz 10 bin civarıydı. Fakat bugün 4 bine ulaştık ve önümüzde daha üç gün var. Özellikle hafta sonunu heyecan ile bekliyoruz. Bütün çikolata ve mutluluk severleri festivalimize bekliyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.