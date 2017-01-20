En Sevdikleri Oyuncakları Paylaştılar

Manisa'nın Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu Anasınıfı öğrencileri 'İyiliğe var mısın?' Projesi kapsamında Osmancalı İlkokulu Anasınıfı öğrencilerine oyuncaklarını hediye ederek anlamlı bir paylaşımda bulundu.



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimince hazırlanan 'İyiliğe Var mısın?' Projesi kapsamında yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Abdullah Emeksiz, öğrencilerin kendileri için çok değerli olan oyuncaklarını, Osmancalı İlkokulu Anasınıfı öğrencileriyle paylaşarak yardımseverlik ve paylaşmanın güzel bir örneğini verdiklerini ifade etti. Okulda öğrencilere her alanda paylaşma ortamı hazırlamaya çalıştıklarını belirten Emeksiz, öğrencilerin de görüşlerini alarak, çalışmaların merkezine onları koyarak farklı etkinlikler ve planlamalar dahilinde devam edeceğini belirtti. Emeksiz, projeye destek veren tüm velilere, öğrencilere de teşekkür etti.



23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu Anasınıfı öğrencileri oyuncaklarını, Müdür Yardımcısı M. Kadri Gültekin, Rehber Öğretmenler Gülten Aydoğdu, Şenol Özkardeşler ile Anasınıfı Öğretmenleri Sabiha İlarslan, Latife Bahçeci ve Beste Altınkuş eşliğinde Osmancalı İlkokulu Anasınıfı öğrencilerine hediye etti. - MANİSA