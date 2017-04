En Özel Trafik Cezası

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Balıkesir İl Başkanı Kürşat Can Ateş, sosyal medya hesabından, İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin'in yazdığı trafik cezasını "En özel trafik cezam" şeklinde paylaştı. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Balıkesir İl Başkanı Kürşat Can Ateş, İzmir'de yediği trafik cezasının Şehit polis memuru Fethi Sekin tarafından yazıldığını tesadüfen fark etti. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun duruşması için gittiği İzmir'de yediği trafik cezasını sosyal medya hesabından paylaşan Ateş, "Eski evrakları temizlemek için açtığım çekmecemde son anda fark ettiğim 2016 yılında plakama yazılmış en özel trafik cezam. Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Mekanın Cennet olsun şehidim" sözlerini paylaştı.



Yüzlerce kişi tarafından beğenilen paylaşımdaki yorumlara cevap veren Ateş, "Duruşmaya yetişmek için ceza almayı göze alarak park etmiştim, iyi ki etmişim" dedi.



(Taşkın Sarıca /İHA)