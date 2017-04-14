En Nadir Audi A1 Quattro Yandı

CARMEDYA.COM – İsviçre’de meydana gelen bir haber deyim yerindeyse otomobillerin yüreğini burktu.

En Nadir Audi A1 Quattro Yandı









Kaynak: Carmedya.com

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