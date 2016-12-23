En Kötü 7 İos Güncellemesi!

Büyük iOS güncellemeleri, iPhone'a ve iPad'e önemli işlevler eklerken, bazen düzgün çalışan işlevleri bozabiliyor ve arayüzle ilgili sıkıntılara yol açabiliyor. Bazı güncellemeler ise güvenlik açıkları gibi daha büyük sorunlarla gelebiliyor.



Tüm bunlar, elbette yeni iOS sürümlerine geçmekten geri durmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Sorunlar bazen belirli kullanıcıları etkilerken çoğu zaman Apple tarafından kısa sürede çözülüyor. Aşağıda ise Apple'ın şimdiye kadar yayınladığı, iPhone sahiplerinin canını yakan en kötü 7 iOS güncellemesini sıraladık.



1. iOS 9.3.1: Bu sürümde bulunan bir açık, kilitli bir iPhone 6S veya iPhone 6S Plus'ta kişi listesine ve fotoğraf albümlerine göz atmanıza izin veriyordu. Açığı etkin hale getirmek için Siri'yle ilgili bir dizi numarayı yerine getirmeniz yeterli oluyordu.



2. iOS 9.3: Safari'de yaşanan sorunlar nedeniyle bu sürüm, Apple'ın en kötü güncellemelerinden biri olarak anılıyor. Güncelleme sonrasında iPhone'un web tarayıcısı kilitlenmeye başlamış, birçok kullanıcı Safari'nin bağlantıları artık açmadığını, tarayıcının donduğunu söylemişti.



3. iOS 9.0.2: iOS 9.0.2 bir dizi sorunla birlikte geldi. Apple'ın onarılan hatalar listesinde yer alan hatalar tam anlamıyla onarılmamış, üstelik yeni hatalar ortaya çıkmıştı. iOS 9.0.2'nin sorunları arasında düzgün çalışmayan uyarılar, eposta alma sorunları, iMessage hataları, iPad ve iPhone'daki dokunmatik ekran sorunları ve fazlası vardı.



4. iOS 8.0.1: iOS güncellemelerinin birçoğunda sorun yaşansa da, Apple'ı güncellemeyi geri çekmek zorunda bırakacak kadar büyük sorunlara az rastladık. Bazı hataları onarmayı amaçlayan iOS 8.0.1, çoğunlukla iPhone 6 ve iPhone 6 Plus kullanıcılarını etkileyen ciddi sorunlarla gelmişti. Bu sorunların başında Touch ID'nin devre dışı kalması geliyordu.



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