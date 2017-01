En İyi Hava Durumu Uygulamaları!

Akıllı telefonunuzda hava durumuna bakmak için sayısız seçenek var; ancak hangi uygulamadan başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Üzülmeyin çünkü Android ve iPhone'daki en iyi hava durumu uygulamalarını sizin için seçtik.



İşte telefonuyla gelen hava durumu uygulamasından memnun olmayan veya farklı bir uygulama denemek isteyenler için 8 müthiş hava durumu uygulaması.



1. AccuWeather



İyi tasarımıyla öne çıkan AccuWeather, hava durumuyla ilgili ihtiyacınız olabilecek her bilgiyi size sunuyor. Kullanabileceğiniz bir dizi widget da uygulamayla birlikte geliyor.



İndirin: Android, iOS



2. Dark Sky



Dakikalık aralıklarla güncellenen tahminleriyle Dark Sky, harika bir hava durumu uygulaması ve en iyi radar işlevlerinden biriyle geliyor. Widget'lara ihtiyacınız varsa Dark Sky size bunları da sunuyor.



İndirin: Android, iOS



3. GO Weather Forecast and Widgets



Listemizdeki en başarılı hava durumu uygulamalarından biri olan GO Weather, şu anki hava durumu, tahminler, radar, hava durumu widget'ları gibi işlevlerin yanında rüzgar tahminleri, yaşam stili ipuçları gibi ekstralar da sunuyor.



İndirin: Android



4. Yahoo! Weather



Yahoo Weather, harika arayüzünde sizi bilgilendirmeye yetecek kadar hava durumu detayını sergiliyor. Temiz bir görünüme sahip uygulamanın kullanımı oldukça kolay. Tek önemli eksiği, detaylı tahminleri görüntülerken geniş bir reklam göstermesi.



İndirin: Android, iOS



5. Weather Live



Weather Live, şu anki hava durumunu ve tahminleri, kullanımı kolay bir arayüzde bir araya getiriyor. Sıcaklığa, rüzgar hızına, yönüne ve yağış durumuna hızla bakabiliyorsunuz.



İndirin: Android, iOS



6. The Weather Channel



Reklam destekli bir hava durumu uygulaması olan The Weather Channel, sıcaklık, rüzgar ve görüş gibi verileri saatlik olarak sunuyor. 10 günlük genişletilmiş tahminlere bakabileceğiniz uygulama, sosyal ağlarda paylaşma işlevlerine de sahip.



İndirin: Android, iOS



7. WeatherBug



WeatherBug, tehlikeli hava olayları için sizi uyarabilen, isabetli tahmin verileri sunan, hızlı güncellenen bir hava durumu uygulaması.



İndirin: Android, iOS



8. Weather Underground



Weather Underground, verilerini 30.000'den fazla kişisel ve amatör hava durumu istasyonuna dayandırıyor ve bu yöntemle tam anlamıyla yerel tahminler sunmaya çalışıyor.



İndirin: Android, iOS