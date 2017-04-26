'En İyi Bilişim Teknolojileri Yönetişimi' ödülü CK Enerji'nin oldu

Türkiye'nin elektrik dağıtım ve perakende sektöründe lider şirketi CK Enerji, Entegre Bilişim Sistemleri (EBS) Projesi ile bu yıl Antalya'da düzenlenen IDC Türkiye CIO Summit 2017'de 'En İyi Bilişim Teknolojileri Yönetişimi Ödülü'ne layık görüldü.

Elektrik dağıtım ve perakende sektöründe altı şirketi ile 7,6 milyondan fazla tüketiciye hizmet veren CK Enerji, tüm iş süreçlerini yeniden düzenlediği Entegre Bilişim Sistemleri (EBS) ile bir ödüle daha layık görüldü. CK Enerji'nin başarı ile uyguladığı EBS Projesi, 24 Nisan Pazartesi günü Antalya'da gerçekleştirilen IDC Türkiye CIO Summit 2017'de 'En iyi Bilişim Teknolojileri Yönetişimi Ödülü'nü aldı.

Merkezi ABD'de bulunan International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen zirvede, Bilgi Sistemleri Direktörleri (CIO) ve iş dünyası liderleri 'dijital dönüşümün getirdiği gerçek fırsatlar ile altyapı ve süreçlerin iş hedeflerine uyumlu hale getirilmesi' gibi konuları masaya yatırdı. Geniş bir katılımcı grubunun yer aldığı zirvede çeşitli kategorilerde finale kalan şirketlere ödülleri törenle verildi.

'DÜNYADA EŞİNE AZ RASTLANIR BİR PROGRAM OLDUĞUNUN KANITI'

IDC jürisi tarafından 'En İyi Bilişim Teknolojileri Yönetişimi' ödülüne layık görülen ve 4X4 olarak ifade edilen EBS'de şirket olarak çok özel bir performans sergilediklerini dile getiren CK Enerji Bilgi Sistemleri Direktörü (CIO) Serhan Özhan, "Biz bu program ile sadece otomasyon ve bilgi teknolojilerini yenilemeyi hedeflemedik. Aynı zamanda süreçleri ve başarı kriterlerini de belirleyip bu kriterleri iyileştirmek için teknolojinin daha etkin kullanılmasını sağladık. Aldığımız ödüllerde bu bakış açımızın önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu ödüller EBS ile hedeflenen zorlu dönüşüm programının dünyada eşine az rastlanır olduğunun bir kanıtı" dedi.

CK ENERJİ, EBS İLE PEŞ PEŞE ÖDÜL ALIYOR

CK Enerji geçen yıl EBS ile iCMG World Enterprise & IT Architecture Awards'ta enerji ve kamu hizmeti alanında 'En İyi Girişim ve Bilişim Teknolojileri Mimarisi', CK Enerji Bilgi Sistemleri Direktörü (CIO) Serhan Özhan ise enerji alanında 'Yılın CIO'su ödülünü almıştı. CK Enerji bu ödüllerle iCMG World Awards'da enerji alanında ödül alan ilk Türk şirketi unvanına sahip oldu. Yine 2016'da İngiltere merkezli bir danışmanlık firması tarafından AECUS İnovasyon ödülüne layık görülen CK Enerji, yenilikçi işbirlikleri ve dönüşüm projelerine verilen bu ödülü de Türkiye'de alan ilk şirket olma özelliğini taşıyor.