En İyi Beste 'Bitmeyen Bir Aşktır Bolu' Seçildi

Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen Bolu konulu çocuk şarkıları beste yarışmasının sonucu belli oldu. Yarışmada en iyi beste "Bitmeyen Bir Aşktır Bolu" seçildi.



Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen, Bolu konulu çocuk şarkıları beste yarışması ödül töreni Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katılımıyla gerçekleştirildi. 36 şarkının katıldığı ve jüri değerlendirmesi sonucu 10 şarkıya düşen yarışmada, söz ve müziği Hüseyin Cevahir Ünal'a ait "Bitmeyen Bir Aşktır Bolu" adlı eser birinci oldu.



Ödül töreninde konuşma yapan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Bolu'nun tanıtımı için yapılan her türlü etkinliğin yanında olduklarını belirterek, "dereceye giren eserlerden oluşan CD'yi, Köroğlu Festivaline kadar yetiştireceğiz" dedi.



Davarcıoğlu'nun konuşmasının ardından, Çiğdem Durak yönetimindeki Bolu Belediyesi Çocuk Korosu, dereceye giren 10 eseri seslendirdi. Düzenlenen yarışmada söz ve müziği Nedim Yıldız'a ait "Bolu'nun Çocukları" eseri ikinci, söz ve müziği Mehmet Onur Akyol'a ait "Tabiatın Kalbi" adlı eser ise üçüncü oldu. - BOLU