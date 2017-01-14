Murat Erinç'in yazıp yönettiği "En İyi Arkadaşım" Torium Sahne'de...



Badi sevimli şarkı söyleyen, Dans eden, ve Konuşan bir Ayıdır. Üstelik En yakın arkadaşı Tavuk süslü aynı badi gibi konuşur,Dans eder ve Şarkı söyler. Ama çok zor bir görevleri vardır, Mutsuz ve huysuz bir çocuk olan Çillinin hayıtını güzelleştirmek fakat işleri hiç kolay değildir, Üstelik beklenmedik misafirler le yeni olayların, Yeni maceraların içine düşerler… En İyi Arkadaşım Çocuklara sevgiyi arkadaşlığı ve paylaşmayı öğretir.



Yazan ve Yöneten: Murat Erinç Özgün Müzik: Utku Çılgın, Murat Erinç Dekor Tasarım: Okan Kurt Oyuncular: Leman Aydın, Orhan Uzun, Tuğba İşçi,Murat Erinç Kareografi: Sibel Güçlü