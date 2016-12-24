Çocuklara sevgiyi ve arkadaşlığı anlatan "En İyi Arkadaşım" Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde...



Badi, sevimli şarkı söyleyen, dans eden, ve konuşan bir ayıdır.



Üstelik en yakın arkadaşı tavuk süslü aynı badi gibi konuşur, dans eder ve şarkı söyler. Ama çok zor bir görevleri vardır. Mutsuz ve huysuz bir çocuk olan Çilli'nin hayıtını güzelleştirmek fakat işleri hiç kolay değil. Üstelik beklenmedik misafirler le yeni olayların, yeni maceraların içine düşerler.



"En İyi Arkadaşım" çocuklara sevgiyi arkadaşlığı ve paylaşmayı öğretir.