En İyi 3 Hakemden Birisi Olarak Gösterilen Çakır, IFFHS Listesinde 5. Sırada

Dünyanın en iyi üç hakeminden biri olarak gösterilen Cüneyt Çakır, IFFHS'nin yayınladığı listede 5. sırada yer aldı.

En İyi 3 Hakemden Birisi Olarak Gösterilen Çakır, IFFHS Listesinde 5. Sırada

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) en iyi hakemlerini seçti. Dünyanın en iyi üç hakeminden biri olarak gösterilen Cüneyt Çakır'ın listede 5. sırada yer alması otoriteleri şaşırttı.

İşte IFFHS'ye göre en iyi 10 hakem..

10- Nestor Pitana, 14 Puan (Arjantin)

9- Damir Skomina, 19 Puan (Slovenya)

8- Martin Atkinson, 20 Puan (İngiltere)

7- Felix Brych, 26 Puan (Almanya)

6- Björn Kuipers, 28 Puan (Hollanda)

İLK 5'TE TANIDIK İSİMLER

5- Cüneyt Çakır, 28 Puan (Türkiye)

4- Jonas Eriksson, 43 Puan (İsveç)

3- Viktor Kassai, 55 Puan (Macaristan)

2- Nicola Rizzoli, 65 Puan (İtalya)

1- Mark Clattenburg, 141 Puan (İngiltere)

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Türkiye Cumhuriyeti, Mark Clattenburg, Martin Atkinson, Jonas Eriksson, Nicola Rizzoli, Björn Kuipers, Damir Skomina, Viktor Kassai, Cüneyt Çakır, Macaristan