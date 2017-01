En İyi 10 Hacker Filmi!

Hacker'lar, son birkaç senedir hırsızlığın geçtiği veya gizemli olayların gerçekleştiği neredeyse her filmde görünüyorlar. Peki yıkıcı hack'lerin ve hacker'ların en başta olduğu en iyi filmler hangileri? Sizin için tüm zamanların en iyi hacker filmlerini seçtik ve sıraladık!



1. The Matrix (1999)



Bilim kurgu filmlerinin en vazgeçilmezlerinden The Matrix'te makineler, insan ırkının yerini alıyor ve Neo, insan ırkını kurtarma görevini üstleniyor.



2. Algorithm (2014)



Filmin ana karakteri bağımsız hacker Will, çok gizli devlet birimlerine ulaşıyor ve geliştirilmekte olan tüm programları bilgisayarına indiriyor.



3. WarGames (1983)



Filmde lise öğrencisi hacker'ı canlandıran David Lightman (Broderick), bir askeri süperbilgisayara giriş yapmayı başarıyor ve üçüncü dünya savaşı için geri sayımı başlatıyor.



4. Hackers (1995)



Filmde Angelina Jolie ve Jonny Lee Miller, iki genç hacker'ı canlandırıyorlar. Miller 11 yaşındayken binlerce bilgisayarı hack'lemekten dolayı, 18 yaşına kadar hiç bilgisayar kullanmama cezasına çarptırılıyor.



5. Takedown (2000)



ABD'li ünlü hacker Kevin David Mitnick'ten yola çıkılarak hazırlanan film, Tsutomu Shimomura'nın kitabını temel alıyor. Mitnick 1980 ve 1990'larda hack'leme suçlarından dolayı birkaç senesini hapiste geçirmişti. Şu an maaşı bol bir güvenlik danışmanı, konuşmacı ve yazar olarak çalışıyor.



6. The Italian Job (2003)



The Italian Job'ın asıl yıldızı MINI Cooper'lar olsa da, filmde Seth Green'in oynadığı Lyle, özel hırsız grubuyla birlikte trafik ışıklarını ve diğer cihazları kontrol edebiliyor ve o büyük hırsızlığı mümkün kılıyor.



7. Live free or die hard (2007)



Zor Ölüm 4 olarak da bilinen filmde Timothy Olyphant'ın canlandırdığı hacker, trilyonlarca doları merkez bankasından transfer etmeye çalışırken neredeyse tüm ABD altyapısını çökertiyor.



8. Blackhat (2015)



Chris Hemsworth'ün yeni bir filmi olan Blackhat'te hacker'lar, bir nükleer reaksiyon oluşturmak üzere Çin'in nükleer enerji santralini hack'liyorlar. Bu sırada borsayı da hack'leyip bankadan milyonlarca dolar çalıyorlar.



9. Untraceable (2008)



Filmdeki seri katilin kullandığı cihazlar, kurbanlarını KillWithMe.com web sitesine yapılan ziyaret sayısına göre öldürüyor. Milyonlarca kişi, cinayetlerin kurbanın canlı olarak yayınladığı siteye oturum açarak kurbanın ölümünü hızlandırıyor.



10. Eagle Eye (2008)



Filmde iki kişi, tanımadıkları bir kadın tarafından telefonla aranıyor ve telefonda söylenenleri yapmazlarsa ölecekleri söyleniyor. Filmde tüm ağları elinde bulunduran bir süperbilgisayarın hack'lenmesi konu alınıyor.