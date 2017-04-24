En İnovatif Firmalar 5 Yıl İçinde Kazancını 250 Milyar Dolar Yükseltecek"

CBA High Technology Show Fuar Etkinlikleri kapsamında davetli konuşmacı olarak yer alan VSY Biotechnology CEO'su Dr. Ercan Varlıbaş, PWC Global İnovasyon Raporu'na dikkat çekerek dünyanın en inovatif firmalarının 5 yıl içerisinde 250 milyar dolar kazanç artışı gerçekleştirmesinin beklendiğini belirtti.



VSY Biotechnoogy CEO'su Dr. Ercan Varlıbaş, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen 'Türkiye Biyoteknoloji Ekosistemi: Mevcut Durum ve Geleceğe Bakış' konulu panelde davetli konuşmacı olarak yer aldı. Dr. Varlıbaş konuşmasında firmaların büyümesinde inovasyon ve yüksek teknoloji kullanımının önemini vurgulayarak; "Artık inovasyona değer veren, önemini kavrayıp iş süreçlerinde uygulayan firmalar dünyada başarılı oluyor. İnovasyon ve büyüme arasında önemli bir bağ var. İnovasyon müşteri memnuniyetinin artmasını sağlaması; maliyetleri azaltması ve verimi artırması gibi şirkete kattığı değerlerle birlikte rekabetin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Bunu destekleyen çok önemli bir rapor PWC Global İnovasyon Raporu. Rapora göre dünyanın en inovatif firmalarının 5 yıllık bir sürede 250 milyar dolar kazanç artışı gerçekleştirmesi bekleniyor. 2014-2018 yılları arasında dünyanın en inovatif 359 şirketin yüzde 62, küresel ortalamaya sahip inovatif firmaların yüzde 35, daha az inovatif firmaların ise yüzde 20 büyüyeceği öngörülüyor. En inovatif firmalar küresel ortalamaya sahip inovatif firmalara göre 2 kat, daha az inovatif firmalara göre 3 kat daha fazla büyüyecek. Firmalar büyümek istiyorsa inovasyon kavramını sahiplenmeli" diye konuştu.



"Türkiye, dünya biyoteknoloji endüstrisi sıralamasındaki yerini üstlere taşımalı"



Biyoteknoloji endüstrisine yönelik güncel istatistiklerin yayınlandığı Scientific American WorldVIEW 2016 çalışmasına göre Türkiye'nin dünya biyoteknoloji endüstrisinde 54 ülke arasından 46'ncı sırada bulunduğunu da açıklayan Dr. Ercan Varlıbaş, Türkiye'nin dünyadaki 18. Büyük ekonomisi olarak biyoteknoloji alanında henüz hak ettiği yerde bulunmadığını dile getirdi.



Dr. Varlıbaş; Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda yüksek teknolojili ürün üretimine ağırlık vermesi gerektiğinin atını çizerek, Türk biyoteknoloji endüstrisinin de daha üst noktalara çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.



Bağımsız araştırma şirketi Marcet Scope verilerine göre VSY Biotechnology'nin dünya göz biyoteknolojisi alanında 10'uncu sırada yer aldığını da açıklayan Dr. Varlıbaş; Türkiye'de VSY Biotechnology gibi dünya ülkelerine ihracat gerçekleştiren biyoteknoloji firmalarının artış göstermesi halinde ülkenin endüstri sıralamasındaki yerinin daha üst noktalara taşınabileceğini kaydederek ülkede böyle bir biyoteknoloji ikliminin oluşmasının kendilerini memnun edeceğini ifade etti. - İSTANBUL