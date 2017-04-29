En Güzel Yemekleri Yapanlar, Altınla Ödüllendirildi

MANİSA Lokantacılar Odası tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mesir Manisa yemekleri ve Mesirli Tatlılar Yarışması'nda dereceye girenler, altınla ödüllendirildi.



Manisa Lokantacılar Odası tarafından 477'inci Uluslararası Mesir Festivali kapsamında bu yıl 17'nci kez, yemek yarışması düzenlendi. Şehzadeler Tarihi Yeni Han'ın develik bölümünde yapılan yarışmayı, Gezelim Görelim Programı'nın sunucusu Gaffar Uzuner sundu. Yarışmaya; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, MASKİ Başkanı Yaşar Coşkun, yarışmacılar ve aileleri katıldı. 'Etli Yemekler', 'Zeytinyağlı Yemekler', 'Hamur İşi ve Tatlılar' kategorisindeki yarışmada, her kategoride 4'er jüri üyesi bulundu.



6 ERKEK ADAY KATILDI



Yarışmaya etliler kategorisinde 19, zeytinyağlılar kategorisinde 15, hamur işinde 8 ve tatlılarda 26 olmak üzere toplam 68 yarışmacı katıldı. Etkinlikte 62 ev hanımı, 6 da erkek yarıştı.



Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, yarışmanın amacının Manisa'ya özgü geleneksel yemekleri ön plana çıkarmak olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından jüri üyelerine tek tek yemekler, tatlılar ve hamur işleri sunularak tattırıldı. Jüri üyeleri bir taraftan kendilerine sunulan yemekleri, tatlıları ve hamur işleri tadarken; bir taraftan da tatların birbirine karışmaması için 150'ye yakın soda tüketti.



TATLILARDA ERKEK ADAY BİRİNCİ OLDU



Yaklaşık 2 saat süren yarışma sonunda dereceye girenler açıklandı. Tatlılar kategorisinde birinciliği 'triliçe' tatlısıyla Hüseyin Kayır, ikinciliği 'çilek soslu manolya' tatlısıyla Nazlı Durbak, üçüncülüğü 'mantar kurabiyeli pasta' ile Nagihan Eker kazandı. Ödülleri Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül verdi.



Zeytinyağlı yemekler kategorisinde birinciliği 'hamsi sarması' ile Figan Hovarda, ikinciliği 'yaprak sarma' ile Esra Yulaf, üçüncülüğü ise 'sarımsaklı köfte' ile Ayşe Gökbük kazandı. Zeytinyağlı yemekler kategorisinin ödüllerini MASKİ Başkanı Yaşar Coşkun takdim etti.



Hamur işi kategorisinde birinciliği 'şeftali kurabiyesi' ile Aynur Çaltepe, ikinciliği 'üzüm şöleni' ile Ayşe Sümer, üçüncülüğü ise 'mantı' ile Gülhan Gazelci kazandı. Hamur işi kategorisinin ödüllerini MESOB Başkanı Hasan Geriter verdi.



Etli yemekler kategorisinde birinci 'kuzu etli keşkek' ile Hanife Özdenli, ikinci 'piliç beylerbeyi mandarlı' ile Fadime Akyürek, üçüncü ise 'sultan kebabı' ile Handan Kenar oldu. Ödüllerini Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç verdi.



Birinciler tam, ikinciler yarım ve üçüncüler çeyrek altınla ödüllendirildi. Ödül töreninden sonra yemekler, katılımcılara ikram edildi. - Manisa