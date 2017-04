En güzel laleler Kocaeli'de yarıştı

10. Lale Festivalinde kazananlar 15 Temmuz'u simgeleyen lale oldu



KOCAELİ - Kocaeli'de düzenlenen 10. Lale Festivalinde görücüye çıkan birbirinden güzel laleler arasından kazanan 15 Temmuz darbesini simgeleyen tank şeklindeki saksıda yetiştirilmiş lale oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Lale Festivali'nin 10.'su Seka Parkta büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Festival kapsamında yapılan lale yarışmasına katılan 247 yarışmacının yaptığı laleler vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Festivalde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel sekreteri Tahir Büyükakın da yerlerini aldı.

Yarışmada kazanan laleleri değerlendiren Başkan Karaosmanoğlu, "Biz güzeli arıyoruz tıpki bahardaki laleler gibi, bakın bu kardeşimi tebrik ediyorum ne güzel bir kompozisyon yapmış. Tankı lalelerin konulduğu bir saksı haline getirmiş. Tank neyi hatırlatıyor bize? 15 Temmuz'u hatırlatıyor. O hain girişimi, satılmış beyinleri. Bakın kahramanlarımız tankın önünde bayraklarla, kimisi üstüne çıkmış kimisi şehit olmuş. 250 kardeşimiz şehit oldu. Onların ruhları şimdi bizi izliyor. Bizde onlar layık olacağız. Çanakkale'de şehit olan dedelerimiz şimdi bize dua ediyorlar, bizi görüyor onlar çünki şehitler ölmez. Canlıdır onlar fakat biz onları göremiyoruz. Müslüman olarak böyle inanıyoruz. Şimdi onlar bize diyor ki 'aferin size, yöneticilerinizi de güzel seçtiniz, güzel çalışıyorsunuz, ülkemiz emin ellerde, gelişiyor Türkiye biz boşuna şehit olmadık' diyor bize onlar. Kulağınızı açıp dinleyin onları, şehitlerimiz bize söylüyorlar. Anlayana söylüyorlar, anlayana sivri sine saz anlamayana davul zurna az" dedi.

Yarışmada dereceye girenlere ve jüriye teşekkürlerini ileten Karaosmanoğlu, "Bu güzel kompozisyonları yapan ve oluşturan kardeşlerime teşekkür ediyorum, Allah razı olsun onlardan. Lale Allah'ın birliğini güzelliğini, canlılığını, hayatını ve rahmetini bize hatırlatıyor. Lale yetiştirme yarışına katılan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karaosmanoğlu'ndan sonra söz alan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise 10. Lale Festivalde olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Her yıl baharı karşılarken özellikle Kocaelimizde cennet gibi olan parkımızın içinde bu festivali yapıyoruz. Aslında bir duruş sergiliyoruz. Kentte yaşamanın kKocaelili olmanın, Kocaelinin havasını solumanın güzelliklerini paylaşmanın ve bu zenginlikleri çoğaltmanın sorumluluğu içinde davranıyoruz. Çünkü biz büyük bir medeniyetin temsilcileri ve geleceğe iddialı yürüyen bir milletin çok onurlu fertleriyiz. Her şeyin en güzeline ve ötesine layık olduğumuz sorumluluk içinde hareket etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların arından yarışmada 1.'liği Şayip Duru, 2.'liği Habibe Mehmed Taşkın, 3.'lüğü Serkan Karabuga, 4.'lüğü Ayhan Demir, 5.'liği Paşa Dolu kazandı. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu tarafından verildi.