En Güzel Kardan Adam Yarışması

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "En güzel kardan adamı yapana ödül var" yarışmasının ödül töreni düzenlendi.



Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaya yaklaşık 100 öğrencinin katıldığını söyledi.



Öğrenciler arasında düzenledikleri yarışmanın çok güzel olduğunu belirten Aşım, amaçlarının öğrenciler arasındaki iş birliğini arttırmak olduğunu kaydetti.



Aşım, yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Milli Eğitim Müdürü Aşım, yarışmada dereceye giren öğrencilere şal, şapka, eldiven ve kitap hediye etti.