En Güzel Hediyeyi Hasta Yatağında Arkadaşlarından Aldı

HARUN KAYMAZ - Bursa'nın Keles ilçesinde yatılı bölge okulunda eğitim gören 11 yaşındaki Yusuf Salı, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede, sınıf arkadaşlarının söylediği ve sosyal medyada paylaştığı sürpriz şarkıyla hem duygulandı hem de mutlu oldu.



Keles'teki Davut Zeki Akpınar Yatılı Okulu 5. sınıf öğrencisi Salı, ciğerlerinde su birikmesi nedeniyle götürüldüğü Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki 14 günlük tedavisinin ardından normal odaya alındı.



Odasında sınıf öğretmeni ve arkadaşlarının söylediği "Çok geçmiş olsun Yusuf, haydi gel aramıza, seni çok seviyoruz özledik seni kanka" sözlerinden oluşan şarkıyı sosyal paylaşım sitesinde izleyen öğrenci, hem duygulandı hem de hasta yatağında moral buldu.



Yusuf Salı ve annesi, sosyal paylaşım sitesinde dinledikleri şarkıyı, zorlu tedavi sürecinde birbirlerinin yüzlerine bakıp defalarca söyleyerek evlerine dönecekleri günü bekliyor.



Zorlu tedavi sürecinin ardından yüzü gülmeye başlayan ve sağlığına kavuşan Yusuf Salı, okul arkadaşlarını çok sevdiğini dile getirerek, "Çok heyecanlandım. Şarkıda 'geçmiş olsun aramıza gel' diyorlar. Şimdi onları daha da çok özlüyorum." dedi.



Hastane odasında oğlunun başında bekleyen anne Şengül Salı da, bir çocuğa verilebilecek en değerli hediyeyi aldıklarını söyledi.



Öğrencinin iki hafta öncesine kadar sağlık sorunu olmadığını dile getiren Salı, "Oğlum bazen çok yorulduğunda 'kalbim acıyor, nefes alamıyorum' diyordu. İlk başlarda çok önemsemedik ve anlamadık. 15 gün önce geziye gittiler, o gün çok yorulmuş. Gece uykusunun arasında nefes alamadığını, sabah da ağrısı olduğunu söyledi." diye konuştu.



Yusuf'u hastaneye getirdiklerinde doktorların çekilen ultrasonda durumu hemen fark ettiklerini aktaran anne Salı, "Ciğerlerinde sıvı birikmiş. Acil yoğun bakıma yatışı oldu ve 14 gün orada kaldı. Sonra akciğer filmine bakıldığında biraz daha sıvı kaldığı görülünce iğnelerle çektiler, tüp takıldı. Şimdi çok şükür sıvı azaldı ve odada antibiyotikler ile tedavisi sürüyor. Ne zaman taburcu olacağımız belli değil." diye konuştu.



Sınıf arkadaşlarına en güzel hediye



Oğlunun öğrenim gördüğü okuldaki sınıf arkadaşlarından moral yüklü bir hediye aldıklarını dile getiren anne Salı, şunları kaydetti:



"Öğretmenleri ile sınıf arkadaşları bir sosyal paylaşım sitesine görüntü koymuş. İlk gördüğüm an çok kötü oldum, ağlamaya başladım. Sonra görüntüyü Yusuf'a gösterdim, ilk anda dondu kaldı. Hocamız da çok uğraşmış, hepsi birlikte güzel söylüyorlar. Bu kadar oyuncak alıyorsun çocuk belli zaman sonra yılıyor. Bu şarkı bizim için çok güzel bir hediye oldu. Şarkıyı ezberledik gün boyu oğlum ile hasta yatağında birbirimizin yüzüne bakarak söylüyoruz."



Görüntüyü sosyal paylaşım sitesine ekleyen öğretmeni Gökhan Öztürk ise Yusuf'un çok efendi ve sevilen bir çocuk olduğunu söyledi.



Öztürk, "O gün dersteki konumuz ufak bir beste yapmaktı. Biz Yusuf'un eksikliğini her dakika hissediyorduk. Aklımıza böyle bir şey geldi ve hep birlikte söylediğimiz bir şarkıyı kendisine gönderdik. İnşallah en kısa zamanda aramıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.