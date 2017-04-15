"En Güzel Hediyem" tiyatro oyunu, Nisan ayında Kentpark AVM Moral Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.



"Okula yeni başlayan Ece bu güne kadar arkadaşlarından okul ile ilgili hiç olumlu olmayan şeyler duymuştur. Ama ilk günden itibaren tüm bu düşünceleri değişmiştir. Okulu ilk günden çok seven Ece arkadaşlarının da fikrini değiştirmek için çabalar.



Diğer tarafta ise arkadaşları okulsuz bir hayatın kendince olan güzelliklerinden bahseder. Ece kararlıdır. Onları da okula alıştırıp sevdirecektir.



Okulun ve eğitimin önemini anlatan oyunumuzda arkadaşlık ve dostluk konularına ayrıca hediyeleşmenin önemine de değindik."



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Kentpark AVM Moral Sahne



Mekan Adresi : Eskişehir Yolu 7. km No: 164



Başlangıç Saati : 16.04.2017 15: 30: 00



Bitiş Saati : 16.04.2017 17: 30: 00



Kategori : En Güzel Hediyem



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır