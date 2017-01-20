En Güveniliri Göz Tarama!

Siber saldırıların son dönemde artış göstermesiyle beraber güvenlik önlemleri noktasında da herkes alarma geçmiş durumda. Elbette bu süreç, analiz şirketlerini de tüketicilerin güvenlik önlemlerini araştırmaya itiyor. İngiltere'de bir araştırma şirketinin üstlendiği çalışmaya göre, kullanıcıların artık parmak izinden daha güvenilir gördüğü yeni bir teknik var: İris tarama.



Bu yöntemler akıllı telefonlarda kullanıldığı kadar İngiltere bankalarında da kullanılıyor. Hatta İngiliz bankaları şimdilerde, müşterilerini kalp atışlarından tanıyacak sistemler üzerinde çalışıyor. O raddeye gelinceye kadar da, İngiliz banka müşterilerinin güvenilir bulduğu yöntem, iris tarama yöntemi.



İris taraması, parmak izi taramasına göre daha güvenli çalışıyor. Bir diğer biyometrik tanıma sistemi olan yüz taraması ise, bu iki yöntemin ardından tercih edilebilirlik noktasında üçüncü sırada. İris tarama yöntemlerinin 2014 yılında yüzde 33'lük olan tüketici ilgisi, bu yıl yüzde 60'a kadar yükselmiş durumda.