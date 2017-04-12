En Fazla Vergiyi Belçikalı, En Az Vergiyi Şilili Ödüyor
Belçikalı çocuksuz ve bekar bir işçinin gelirinin yüzde 54'ü vergilere giderken bu oran Şili'de yüzde 7, Türkiye de ise yüzde 38,1.
Belçikalı çocuksuz ve bekar bir işçinin gelirinin yüzde 54'ü vergilere giderken bu oran Şili'de yüzde 7, Türkiye de ise yüzde 38,1.
Kaynak: Dunya.com
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