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En Fazla Vergiyi Belçikalı, En Az Vergiyi Şilili Ödüyor
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En Fazla Vergiyi Belçikalı, En Az Vergiyi Şilili Ödüyor

Belçikalı çocuksuz ve bekar bir işçinin gelirinin yüzde 54'ü vergilere giderken bu oran Şili'de yüzde 7, Türkiye de ise yüzde 38,1.

En Fazla Vergiyi Belçikalı, En Az Vergiyi Şilili Ödüyor

Belçikalı çocuksuz ve bekar bir işçinin gelirinin yüzde 54'ü vergilere giderken bu oran Şili'de yüzde 7, Türkiye de ise yüzde 38,1.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, İşçi, Şili
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