En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,88 ile "Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)", yüzde 0,87 ile "İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" ve yüzde 0,84 ile "Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,515844 0,88 İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,041207 0,87 Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,031410 0,84 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,416681 0,83 Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,569228 0,82 Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,260260 0,82 Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,014740 0,77 TEB Portföy İkinci Uzun Vad. Kamu Borç. Arç. Fonu 0,185531 0,68 Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,032745 0,68 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,173111 0,66

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)